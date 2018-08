Stiri pe aceeasi tema

- Facundo Espindola a murit la varsta de 26 de ani, fiind injunghiat in fata unui bar din Buenos Aires. Incidentul s-a petrecut duminica, la 6:30 dimineata, ora locala. Unul dintre agresori este Nahuel Oviedo, atacant la San Telmo, el si complicele sau fiind retinuti acum de politie. Camerele de supraveghere…

- Un accident a avut loc astazi, 24 iunie 2018, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona viaductului de la Aciliu, unde o mașina, cu numere de Alba, a fost facuta praf dupa ce s-a rasturnat. Nu au fost persoane ranite grav. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. In zona producerii accidentului…

- Un autoturism condus de un șofer de 19 ani, din Alba, a fost implicat intr-un accident rutier produs pe DN 14, la ieșire din Copșa Mica spre Mediaș. Potrivit IPJ Sibiu, un șofer de 61 de ani, din Mediaș, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe…

- Accident rutier pe DN 1, in localitatea Miercurea Sibiului, in care au fost implicate doi tineri din Alba. In timp ce se deplasa spre localitatea Saliste, pe fondul vitezei neadaptate in curba la dreapta, tanarul de 23 de ani aflat la volanul unui autototurism Skoda, a pierdut controlul direcției și…

- Un accident rutier a avut loc luni, in jurul orei 15:15, in localitatea Bucerdea Granoasa. Un conducator auto in varsta de 58 de ani a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, in urma impactului, doua persoane au fost ranite ușor. Revenim cu detalii.

- Noua romani au murit intr-un accident rutier petrecut in Ungaria. Incidentul s-a produs pe drumul național 4, la kilometrul 58. Mașina era inmatriculata in Romania, iar in microbuz era un numar neprecizat de pasageri.

