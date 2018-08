Mașina zburătoare care ar putea fi scoasă la vânzare anul viitor Vehiculul hibrid Transition va avea doua locuri si va fi propulsat de doua motoare: unul electric, celalalt cu ardere interna. Va fi autorizat sa zboare, dar si sa circule pe sosele, cu aripile indoite in laterale. In modul avion, poate circula cu 160 de kilometri pe ora, la o altitudine maxima de 3.000 de metri. Consuma in jur de cinci litri de combustibil pe ora si are o autonomie de aproximativ 600 de kilometri. Una dintre partile mai putin convenabile la acest model este ca are nevoie o pista la fel ca la aeroport. Spre comparatie, modelul Liberty al de la PAL-V, care ar trebui sa fie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Masina zburatoare Transition a companiei Terrafugia a fost in dezvoltari si teste timp de multi ani, dar este in sfarsit aproape gata. Compania a anuntat ca primele modele Transition vor fi vandute candva in 2019.

- Terrafugia Transition ar putea fi prima masina zburatoare cu disponibilitate comerciala, dupa ce producatorul a anuntat ca aceasta va intra la vanzare de anul viitor. Ea va fi disponibila de anul viitor.

- Desi este caracterizat ca fiind o masina zburatoare, modelul Transition este vazut de cei de la Terrafugia mai mult ca un avion mai comod de folosit, decat ca o masina care aterizeaza si decoleaza de pe sosele. Terrafugia Transition are o propulsie hibrida care foloseste atat un motor clasic…

