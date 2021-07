Stiri pe aceeasi tema

- Inca un atac in stil mafiot in vestul țarii. S-a intamplat de data aceasta intr-o localitate din Timiș. O mașina a fost incendiata de un individ care s-a facut nevazut apoi impreuna de complicele sau. Intreaga scena a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona, informeaza Digi24 . Incendiul…

- S-a dat alerta, sambata, inainte de ivirea zorilor, dupa ce un autoturism parcat a fost cuprins de flacari. Din primele informații, incidentul s-a intamplat in cursul acestei dimineți, in Giarmata, o localitate din județul Timiș aflata in apropierea municipiului Timișoara. Din imaginile surprinse de…

- O mașina parcata in fața unei vile din localitatea timișeana Giarmata a fost incendiata noaptea trecuta, iar incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Conform informațiilor PRESSALERT.ro, mașina distrusa aparține unui luptator de kickbox din Timișoara, Alin Vacareanu, care nu a putut fi…

- Un grav accident rutier s-a produs miercuri noapte, la Vicovu de Sus, un autoturism acroșand violent o caruța condusa de un tanar in varsta de 27 de ani. Pompierii militari au fost alertați la ora 23.40, cand au fost anunțați ca s-a produs un accident rutier pe raza satului Bivolarie, orașul ...

- Incidentul de duminica seara a fost surprins de camerele de supraveghere montate in Piața Victoriei. In imagini poate fi observat momentul in care marchiza cedeaza și lovește in cap un barbat de 74 de ani.

- Doi hoti au furat o masina dintr-o parcare din Bacau. Intregul jaf a fost surprins pe camerele de supraveghere. In filmare se vede cum cei doi merg la un autoturism. Unul dintre ei reușește sa deschida portiera si sa intre in mașina. Dupa ce incearca sa o porneasca, indivizii se dau batuti, coboara,…

- Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției Lugoj i-au facut semn unei mașini sa opreasca azi-noapte, in jurul orei 00:30. Autoturismul circula pe strada Huniade din oraș, insa conducatorul auto nu s-a conformat semnalelor polițiștilor, și-a continuat deplasarea, aceștia pornind in urmarirea…