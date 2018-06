Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a solicitat Politiei Locale sa-si foloseasca toate capacitatile, alaturi de institutiile abilitate ale statului, pentru identificarea celui care a incendiat masina jurnalistului de la Timisoara, potrivit unui comunicat al edilului dat publicitatii sambata. "Asta noapte…

- Masina unui jurnalist din Timisoara, un Opel Vectra, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, pompierii chemati de un vecin sa stinga incendiul constatand ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- O masina parcata pe o strada din Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un incendiu. Pompierii spun ca, cel mai probabil, focul a fost pus intentionat. O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Autoturismul Opel Vectra parcat langa blocul din Timișoara in care locuiește ziaristul a ars in jurul orei 2.40. Incendiul a observat un vecin, care a sunat la 112. The post Mașina unui jurnalist timisorean, incendiata intentionat appeared first on Renasterea banateana .

- Masina unui jurnalist din Timisoara, un Opel Vectra, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, pompierii chemati de un vecin sa stinga incendiul constatand ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- Nu puțini au fost internauții foc și para pe Nicolae Robu, care a lansat, la sfarșitul saptamanii trecute, doua sondaje cu privire la persoanele din alte județe care locuiesc in Timișoara și nu contribuie cu nimic la bugetul local. Primarul Timișoarei a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, se arata nemulțumit de numarul mare de migranți care au tranzitat Timișoara in anul precedent. Edilul-șef a facut publica, ieri, in cadrul unei conferințe de presa, o statistica a Poliției Locale, conform careia, in 2017, in Timișoara au fost prinși aproape 300 de…

- Pregatirile pentru o noua licitație sunt in grija city managerului Robert Kristof, care se ocupa de tot ce trebuie pentru ca dorințele primarului Timișoarei sa fie indeplinite. Edilul-șef susține ca abia din sezonul 2018/2019 va putea fi trasa la raspundere Administrația Robu pentru felul…