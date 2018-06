Stiri pe aceeasi tema

- Masina unui jurnalist din Timisoara, un Opel Vectra, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata, pompierii chemati de un vecin sa stinga incendiul constatand ca geamul din partea dreapta spate a autoturismului a fost spart. Politistii au deschis o ancheta in acest caz.

- O masina parcata pe o strada din Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate, in noaptea de vineri spre sambata, intr-un incendiu. Pompierii spun ca, cel mai probabil, focul a fost pus intentionat. O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- O masina a fost incendiata pe o strada din Timisoara. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, incendiul a fost anuntat la 112, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 02.40. La fata locului au fost trimisi in cateva minute patru pompieri, cu o autospeciala.…

- Mașina jurnalistului timișorean Dragoș Boța, editorul-șef al pressalert.ro, a fost incendiata in noaptea de vineri spre sambata.Citește și: Schimbare RADICALA in toata Europa: vești URIAȘE pentru toți romanii Autoturismul Opel Vectra parcat langa blocul din Timișoara in care locuiește…

- In judetul Arges o masina de teren a plonjat in rau iar martori au sunat la 112. La sosirea autoritatilor masina era abandonata si nici urma de sofer. Pompierii au cautat mai multe ore insa nimeni nu știe insa nimic. Cea mai plauzibila varianta ar fi aceea ca soferul a fugit de la locul accidentului.…

- Polițiștii din Suceava sunt in alerta dupa ce mașina unui șef de post a fost incendiata. Polițiștii au demarat de urgența o ancheta, mai ales ca autovehiculul polițistului a ars in fata casei. Anchetatorii au ridicat masina pentru expertiza, iar primul gand este legat de un atac mafiot.

- Masina sefului de post din comuna Marginea, agentul principal de politie Alexandru Padurariu, a luat foc in noaptea de sambata spre duminica, in fata locuintei de serviciu a omului legii. Pompierii care au intervenit la fata locului au gasit un incendiu la compartimentul motor al unui VW Pasat, ...

- Accident grav in județul Suceava, la Milisauți, sambata dimineața. O persoana a murit si doua sunt ranite, dupa ce au cazut cu camioneta de pe pod. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital. In autovehicul se aflau trei persoane, iar una…