- Șofer unui BMW-ul decapotabil a regretat amarnic, dupa ce a parcat pe o plaja din Marea Britanie, cu toate ca a fost avertizat sa nu faca acest lucru.Autovehiculul a fost de valuri și purtat spre larg. Conform Mirror.co.uk, incidentul a avut loc pe plaja Trevaunance din St Agnes, Cornwall, Marea Britanie,…

- Un accident s-a produs aseara, in jurul orei 21:50, pe DN1C E576, in localitatea Jucu. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 22 de ani care se deplasa inspre Cluj-Napoca a accidentat un barbat de 65 de ani, din Jucu, care s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a parții carosabile,…

- Un barbat de 31 de ani din județul Cluj a fost reținut vineri pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere. Ulterior, Parchetul de pe langa Tribunalul Cluj a dispus punerea acestuia sub masura preventiva a controlului judiciar. In fapt, la…

- Politistii au intocmit dosar penal pentru furt, vatamare corporala din culpa si conducere fara permis pe numele unui barbat suspectat ca ar fi sustras un autoturism cu care a fost implicat intr un eveniment rutier la Tortoman, judetul Constanta. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 aprilie a.c., politisti…

- In imagini se vede cum șoferul accelereaza cu pietonul agațat de mașina sa și se izbește de un alt autoturism. Victima este strivita pentru scurt timp intre portiera și celalalt autovehicul parcat. Șoferul gonește cu mașina și se face nevazut, insa mai mulți martori au surprins momentul. Scenele violente…

- Un aradean in varsta de 72 de ani, care consumase alcool, a intrat cu mașina in geamul unei benzinarii din cartierul Subcetate. Incidentul a avut... The post A intrat cu mașina in geamul unei benzinarii din Subcetate. Șoferul, un barbat de 72 de ani, consumase alcool appeared first on Special Arad ·…

- Politistii din Arges cerceteaza un barbat de 42 de ani care a ranit cu masina o persoana care se deplasa pe carosabil, pe langa bicicleta, si nu a oprit. Soferul a fost identificat dupa cateva zile.”In ziua de 08 martie, politistii Serviciului Rutier Arges au fost sesizati de cadrele medicale ale…

- ”Un tanar, in de 29 de ani, si-a pierdut viata, in urma unui accident rutier produs, in aceasta dimineata, in intersectia DN 29 cu DJ 294”, a transmis, miercuri, ISU Botosani.Sursa citata a precizat ca in eveniment a fost implicat un singur autoturism.Soferul era prins sub masina rasturnata pe o parte,…