- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit intr-un autoturism condus de catre un cetațean ucrainean 9.000 de pachete cu țigari, in valoare de peste 105.300 lei, marfa ce urma sa fie comercializata pe piata neagra de desfacere din Romania. Cetațeanul ucrainean a fost reținut…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, dintr-un autoturism oprit in trafic, o arma de vanatoare și 29 de cartușe, pe care un maramureșean le deținea ilegal. Ieri, 02 martie 2020, pe timpul unei misiuni de supraveghere și control in zona de competența, polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat la granita cu Ungaria patru cetațeni algerieni care au incercat sa iasa ilegal din Romania, iar la frontiera cu Ucraina un tanar din Afganistan, care intentiona sa intre in tara noastra. In seara zilei de 10 februarie a.c, polițiștii…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat peste 13.000 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, marfa ce a fost trecuta ilegal peste frontiera, din Ucraina in Romania, cu ajutorul a doua aparate de zbor de mici dimensiuni, posibil drone. Duminica, 09…

- Polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in zona de competenta și in PTF Siret, țigari in valoare de 9.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 27.01.2020, pe timpul unor misiuni de supraveghere și control in zona…

- Politistii de frontiera satmareni din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au depistat patru cetateni din Algeria și unul din Libia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pe jos, cu scopul de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 17.30,…