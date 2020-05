Mașina ta știe totul despre tine și asta ar putea fi o problemă Mașinile seamana din ce in ce mai mult cu un smartphone pe roți, stocand informații personale cum ar fi locația noastra, modul in care conducem, cu cine vorbim și cum ajungem la persoanele respective. Unele automobile au chiar o modalitate de a se conecta la rețele WiFi. Daca ați vandut vreodata un smartphone sau laptop vechi, probabil v-ați gandit sa ștergeți hard disk-ul pentru a va proteja confidențialitatea. Insa, atunci cand vindem o mașina sau o returnam dupa inchiriere, este posibil sa nu luam in calcul protejarea datelor, scriu jurnaliștii de la CNN. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

