Maşină spulberată de un tren de călători în Suceava. Şoferul a murit Accidentul a avut loc la Teșna, in comuna Coșna. In urma impactului puternic, șoferul mașinii lovita de tren a ramas incarcerat. Salvatorii au sosit de urgența la fața locului, insa nu au mai putut face nimic pentru barbatul de 47 ani. Soferul a fost extras dintre fiarele contorsionate ale mașinii, iar echipajele medicale nu au mai putut face altceva decat sa constate decesul. Polițiștii au deschis un dosar penal și urmeaza sa stabileasca cu exactatitate cum s-a produs tragedia. Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

