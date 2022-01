Mașină spulberată de tren în vestul țării, o tânără a murit UPDATE Trenuri blocate în urma accidentului FOTO Grav accident in aceasta dupa-amiaza in apropiere de DN 79, in zona localitații aradene Nadab. O femeie in varsta de 22 de nai a murit dupa ce mașina pe care o conducea a fost izbita de trenul de calatori care circula intre Timișoara și Oradea. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul Detașamentului […] Articolul Mașina spulberata de tren in vestul țarii, o tanara a murit UPDATE Trenuri blocate in urma accidentului FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

