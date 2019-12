Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Galeș a murit pe 1 decembrie intr-un grav accident rutier, in Spania. Fostul soț al Ilenei Ciuculete s-ar fi aflat in mașina cu alți doi prieteni, unul care se afla in stare grava la spital, iar altul care disparuse. Se pare ca acesta a fost prins și arestat.

- O persoana și-a pierdut viața in urma unui accident produs astazi, in Șcheia, in zona șoselei de centura a Sucevei, pe porțiunea data in folosința anul acesta. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava a transmis ca in accident au fost implicate un autoturism și un autocamion, impactul dintre…

- O femeie insarcinata și un barbat și-au pierdut viața luni dimineața intr-un grav accident, petrercut in localitatea Cornești din comuna Mihai Viteazu, in județul Cluj. In jurul orei 10, un șofer de 47 de ani din Aiud, județul Alba, care conducea un ansamblu cap tractor cu semiremorca, a patruns pe…

- Un barbat de 70 de ani a cazut lânga secția de vot 177 din Cluj-Napoca amplasata în incinta Liceului tehnologic Aurel Vlaicu, suferind o lovitura puternica la cap. Batrânul ramas inconștient a fost resuscitat de un pompier care pazea secția. Incidentul nu a afectat procesul electoral.…

- Un barbat a murit, iar altul se alfla la reanimare, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent intr-un copac. Tragedia a avut loci ieri, in jurul orei 12.50, in localitatea Suca, raionul Ocnita.

- Un carutas a murit iar un altul se afla in stare grava la spital, dupa ce atelajul cu care se deplasau in zorii zilei a fost izbit de o duba. Evenimentul rutier a avut loc pe DJ 203 I, in localitatea buzoiana Lipanescu.

- Un conflict conjugal violent a avut un deznodamant tragic in Onesti, judetul Bacau. Un barbat in varsta de 70 de ani s-a luat la cearta cu sotia sa si, intr-un acces de furie, a stropit-o cu acid. Apoi, s-a urcat la volan si a produs un grav accident in comuna Cotofanesi, in urma caruia si-a pierdut…

- Profesoara de fizica Valerica Vasilica Maxim, in varsta de 60 de ani, care activa la Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir" din Suceava, a murit sambata dimineata in urma unui stupid accident casnic. Incidentul care a dus la acest eveniment nefericit s-a petrecut in localitatea Pocoleni. ...