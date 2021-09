Stiri pe aceeasi tema

- O mașina oficiala din coloana premierului Florin Cițu a avut un accident ușor, joi dupa-amiaza, dupa ce a plecat de la sediul Prefecturii Valcea. In mașina din coloana oficiala nu se mai afla niciun demnitar dintre cei care l-au insoțit pe prim-ministru la Prefectura Valcea. Autoturismul a parasit locația…

- La Congresul PNL din 25 septembrie din București, daca rata de infectare in Capitala va depasi, pe 25 septembrie, trei cazuri la mia de locuitori, delegații vor fi obligați sa aiba certificat verde, a declarat, vineri, cu o saptamana inainte de alegerile interne, premierul Florin Cițu. Contracandidatul…

- In anul 2000 cand Florin Cițu avea 28 de ani se afla de 8 ani in Iowa și iși susținea doctoratul. In noaptea in care a fost depistat baut la volan, actualul premier conducea o mașina sport, un Ford Probe din anii 90. La Briefingul la care a recunoscut intamplarea din 2000, Cițu a spus […] The post FOTO…

- Doi politisti, care se aflau in misiune, au fost raniti in urma unui accident produs, miercuri, la Slatioara, mașina oamenilor legii fiind lovita de un autoturism care ar fi intrat pe contrasens. Accidentul in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc pe DN 67, la Milostea, pe raza comunei…

- Dupa ce premierul Florin Cițu le-a transmis primarilor marilor orașe ca rectificarea bugetara nu se va face la partid, pe criterii politice, zeci de edili vin la București, pentru a discuta cu șeful Guvernului. Potrivit unor surse politice, marți, sunt așteptați la Guvern 48 de primari, in frunte cu…

- Elvis Pian a fost arestat preventiv, vineri, alaturi de alte trei persoane, dupa ce a cerut și primit 3.500 de euro pentru returnarea unei mașini furate. Potrivit Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de patru persoane,…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, participa, vineri dupa-amiaza, la alegerile filialei sector 5 București, deși membru ale acesteia este premierul Florin Cițu, contracandidatul sau la șefia partidului. Florin Cițu nu a venit la alegerile filialei sale, ci a preferat sa asiste la cele de la Vaslui, unde…

- De la 1 iulie au inceput alegerile interne in PNL, primul județ care iși alege șeful filialei fiind Suceava. Aici a venit premierul Florin Cițu, joi, iar contracandidatul sau, actualul președinte al PNL, Ludovic Orban, și-a anunțat prezența la alegerile din filiala sector 1 București, tot joi, la ora…