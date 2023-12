Maşină răsturnată pe strada Râului Un accident de circulatie a avut loc in urma cu putin timp, la intersectia strazilor Raului si Bucovat din Craiova. Potrivit oamenilor legii, dupa primele cercetari s-a stabilit ca soferul autoturismului rasturnat nu ar fi acordat prioritate de trecere autovehiculelor care circulau pe strada Raului. Masina a fost lovita in plin de o autoutilitara si s-a rasturnat. La locul accidentului a fost trimisa o ambulanta din cadrul Serviciului de Ambulanta Dolj, dar si un echipaj de descarcerare. Se pare ca nici o persoana nu a fost ranita in urma accidentului, asa ca va fi inregistrat ca tamponare. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați au fost gasiți fara viața in mașina rasturnata pe camp și ajunsa un morman de fiare, in localitatea teleormaneana Moșteni. O femeie inconștienta a fost și ea scoasa din automobil, scrie portalul de știri locale Ziarul de Teleorman.Accidentul a avut loc luni seara tarziu, pe DJ 503 și la…

- Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Constanta au fost solicitati prin SNUAU 112, sa intervina la un accident rutier, in localitatea Valu lui Traian. Incidentul rutier s a produs in Valu lui Traian, in zona Valea Seaca, iar una dintre masini s a rasturnat. La fata…

- Un barbat este cercetat de polițiști dupa ce, in noaptea de joi spre vineri, ar fi amenințat douia tinere pe o strada din Craiova și ar fi provocat distrugeri mașinii uneia dintre ele. Cand a fost prins, polițiștii au constatat ca barbatul era baut și pos

- O femeie de 72 de ani din Braila, care se angajase in traversarea neregulamentara a strazii, a fost accidentata mortal de o masina; soferul parasind locul accidentului, informeaza miercuri IPJ Braila, potrivit Agerpres."Politistii au stabilit faptul ca un autovehicul care se deplasa pe Soseaua Ramnicu-Sarat,…

- Pe unele strazi din Craiova balizele și craterele parca au prins radacini. Acestea sunt prezente aici de luni bune, unele au depașit anul și prin urmare autoritațile trebuie, cum s-ar spune, “sa le taie moțul”. Facem haz de necaz, dar pentru conducatorii auto nu este prea placut sa ocolești o groapa…

- Marți, 26 septembrie, la ora 12.10, polițiștii din Seini au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca s-a produs un accident rutier pe strada Mihai Viteazu din Seini, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. ”La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre…

- IUn incident a avut loc in Constanta, in cursul noptii de 16 septembrie, pe strada Mircea cel Batran. Este vorba despre un angajat al unei firme de salubritate care a fost lovit de o masina in timp ce aduna gunoiul de pe strada.Intr o actiune de serviciu obisnuita, barbatul se afla in timpul sau de…