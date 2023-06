Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Livadia unde, dupa coliziunea dintre doua automobile, una dintre mașini s-a rasturnat. Acesta este al doilea accident cu mașina rasturnata petrecut astazi in județul Hunedoara. „De urgența, spre locul indicat s-au…

- Grav accident de circulatie pe DN 66, intre Hateg si Calan, in judetul Hunedoara. In urma impactului dintre doua autoturisme, un barbat si o femeie, soferii implicati in accident, au necesitat ingrijiri medicale si au fost apoi transportati la spital. La fata locului au intervenit pompierii Punctului…

- Echipajul medical SMURD Terapie Intensiva Mobila din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad s-a deplasat de urgența in Gara Arad pentru a interveni in cazul unei persoane lovite de tren. Potrivit ISU Arad este vorba despre un barbat, in varsta de aproximativ 60 ani. Acesta a fost extras de sub locomotiva,…

- Un autotren incarcat cu materiale plastice a luat foc astazi pe DN 79, la ieșirea din localitatea Șimand spre Arad. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, cu sprijinul SVSU Șimand. Din fericire, in…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 13:30, pe centura Aradului, in Zona Industriala Vest. Doua autoturisme s-au ciocnit, iar in urma coliziunii una dintre mașini s-a rasturnat. La fața locului s-au deplasat doua echipaje din cadrul ISU Arad și un echipaj al Serviciului de Ambulanța…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, cu doua motociclete implicate, in localitatea Varfurile, din județul Arad. O persoana a ajuns la spital. „La ora 14:03, echipajul SMURD al Detașamentului de Pompieri Sebiș, Garda 2 Gurahonț a intervenit pentru acordarea primului ajutor medical, in cazul…

- Accident spectaculos in judetul Arad, pe DN 79, unde un autotren s-a „culcat” pe o parte la iesirea dintr-un sens giratoriu. Tirul s-a rasturnat intre localitatile Andrei Saguna si Simand, blocand partial sensul de mers spre Oradea dinspre Arad. Articolul Un tir rasturnat ingreuneaza traficul pe o sosea…

- Un șofer a murit dupa ce s-a izbit cu mașina pe care o conducea de un autocamion, pe centura Aradului, in zona BAT. Victima a ramas incercarata, iar la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…