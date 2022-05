Mașina răsturnată pe o șosea din Alba era condusă de un șofer băut La data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 20,30, polițiștii rutieri din Alba Iulia au intervenit pe DJ 107 A, pe raza localitații Paraul lui Mihai, unde a fost semnalata producerea unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 62 de ani, din comuna Vințu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asuprea acestuia și s-a rasturnat. In urma accidentului, conducatorul auto a suferit leziuni corporale ușoare. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultata fiind de 0,58 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, la spital, i-au… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 30 aprilie 2022, in jurul orei 09,40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos in timp ce patrulau pe raza localitații Saliște – Deal, au identificat un autoturism, cu numere provizorii de inmatriculare, conducatorului fiindu-i efectuate semnal pentru oprire, care nu a fost respectat.…

- VIDEO: Ce au descoperit polițiștii din Alba, dupa ce au testat cu etilotestul un șofer care s-a rasturnat cu mașina pe drum Sambata seara, in jurul orei 20:30, un accident rutier s-a produs pe raza localitații Paraul lui Mihai. Cand au ajuns la fața locului pompierii de la ISU Alba dar și polițiștii…

- Garda de intervenție Sebeș intervine, joi, in cooperare cu Detașamentul de pompieri Alba Iulia și SVSU Vințu de Jos, pentru localizarea și stingerea unor incendii de vegetație uscata in localitatea Vințu de Jos. Din informatiile preliminare, incendiile de vegetație se manifesta in sat Vurpar, cu pericole…

- Un nou incendiu de vegetație usacta a izbucnit in cursul dimineții de astazi, 24 martie 2022, in localitatea Vurpar, din comuna Vințu de Jos. „Garda de intervenție Sebeș intervine in cooperare cu Detașamentul de pompieri Alba Iulia și SVSU Vințu de Jos pentru localizarea și stingerea unor incendii de…

- La data de 12 februarie 2022, in jurul orei 19,00, polițiștii din Baia de Arieș au intervenit pe DN 75, pe raza comunei Lupșa, unde a fost semnalat faptul ca s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 38 de ani, din Baia de Arieș, in timp ce circula pe partea carosabila,…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, marți dupa-masa, in cooperare cu SVSU Zlatna pentru acordarea primului ajutor medical și descarcerare la un accident rutier produs pe raza localitații Zlatna – Zona Hornului. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un autoturism rasturnat, pe un…

- La data de 4 februarie 2022, in jurul orei 23,00, polițiștii din Baia de Arieș au intervenit pe DN 75, pe raza localitații Salciua, unde a fost semnalata producerea unui accident. Din primele cercetari, a rezultat ca un tanar de 27 de ani, din comuna Lupșa, in timp ce conducea un autoturism, s-a rasturnat…