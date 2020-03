Mașină răsturnată pe DN65E, între Roșiori și Troianul/ Două persoane au ajuns la spital Mașina rasturnata pe DN65E, intre Roșiori și Troianul/ Doua persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 15/03/2020 at 18:36 / Doua persoane au ajuns la spital, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat, duminica dupa amiaza, pe DN65E, intre Roșiorii de Vede și Troianul, transmite ISU Teleorman. Potrivit sursei citate, la fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Roșiorii de Vede, cu o descarcerare și o ambulanța SMURD. De la locul accidentului, echipajul SMURD și cel al Serviciului de Ambulanța au preluat doua victime, un barbat și o femeie,… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

