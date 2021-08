Masina rasturnata pe DN2A, la iesire din Harsova, spre Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier in Costinesti In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Costinesti, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier o masina a intrat intr un stalp. In urma impactului, au rezultat patru…

- Accident rutier in zona Celsy, judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Celsy, judetul Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost lovit de o…

- Accident rutier la iesire din Mihail Kogalniceanu, spre Harsova, judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Mihail Kogalniceanu, spre Harsova, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un…

- Accident rutier in Medgidia. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta. La locul…

- Accident rutier in centrul localitatii Eforie Nord, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in centrul localitatii Eforie Nord, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier.In urma impactului,…

- Accident rutier la iesire din Eforie Nord, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Eforie Nord, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs de motocicleta, care…

- Accident rutier pe DN22, la iesire din Tariverde. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN22, la iesire din Tariverde.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.In urma impactului,…

- Accident rutier pe A2, in dreptul localitatii Cernavoda, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe A2, in dreptul localitatii Cernavoda, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier…