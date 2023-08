Mașină răsturnată pe DN 74. Un bărbat și o femeie au ajuns la spital La data de 31 iulie 2023, in jurul orei 19.15, un barbat de 56 de ani, din comuna Roșia Montana, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, pe raza localitații Bucium Cerbu, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, un barbat și o femeie, ambii in varsta de 72 de ani, pasageri in autoturism, au suferit leziuni corporale și au fost transportați la spital. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii de vatamare corporala… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

