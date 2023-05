Mașină răsturnată pe DJ 711 Comișani, două persoane rănite Accident grav pe DJ 711 Comișani, doua persoane ranite, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier produs in localitatea Comișani. Pentru gestionare situației de urgența a intervenit Detașamentul Targoviște cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD, iar SAJ DB cu un echipaj. La locul accidentului, echipajele de intervenție au [...] Articolul Mașina rasturnata pe DJ 711 Comișani, doua persoane ranite a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

