- Azi-noapte, o mașina care circula haotic pe strada principala din Strejnicu-Prahova a atras atenția altor participanți la trafic care au sunat la 112. Martorii au mers in spatele mașinii pana la apariția patrulei de Poliție. Agenții au urmarit autoturismul care mergea in zig-zag aproximativ 500 de metri,…

- SCANDAL imens, in urma cu puțin timp, in zona Lama, din Bistrița. Martorii spun ca au auzit doi barbați injurandu-se, dupa care o mașina a luat foc chiar langa Școala Generala nr. 4. La locul incidentului au ajuns, la scurt timp, echipaje de poliție, ale pompierilor și ambulanța. Revenim cu mai multe…

- Masina rasturnata intre Cariera Sitorman si satul Piatra, judetul Constanta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta dimineata, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un autoturism rasturnat, intre Cariera Sitorman si…

- Un barbat de 51 de ani din Bacova a lovit cu masina un stalp de pe strada Buziasului din Lugoj. Martorii au declarat pentru Lugoj Info.ro ca soferul circula cu viteza si s-a infipt direct in stalpul de iluminat, care sustinea mai multe cabluri. In urma impactului, stalpul s-a prabusit iar masina a fost…

- Mai multe echipaje de pompieri, salvare si politie au intervenit, in urma cu putin timp, la un accident de circulatie care s-a produs pe Calea Martirilor din Timisoara... The post Video! Masina rasturnata pe Calea Martirilor din Timisoara, in urma unui accident appeared first on Renasterea banateana…

- Un șofer clujean a postat un clip in care se vede agresivitatea unui conducator auto, care i-a taiat calea de doua ori.Șoferul care a filmat circula pe banda intai, cand drumul i-a fost taiat de un autoturism Audi, care a inceput sa circule foarte lent. Omul a tras stanga pentru a evita impactul, dar…

- Accident grav, miercuri, in orașul Tecuci, unde doi pietoni au fost spulberati de o masina scapata de sub control pe o trecere de pietoni din Tecuci. Poliția din Galați a transmis ca a fost deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Dupa cum se poate vedea din imaginile postate de un…

- Cei care locuiesc in zona exploziei au declarat ca incidentul a avut loc in jurul orei 7.00 dimineața. Explozia a fost atat de puternica incat a produs spargerea ferestrelor la mai multe apartamente din zona. Martorii susțin ca victima este omul de afaceri Ioan Crișan, tatal Laurei Bilcea, fosta soție…