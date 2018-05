Stiri pe aceeasi tema

- O mașina a ajuns cu roțile in sus in urma unui accident spectaculos care s-a produs la intersecția strazilor Sfantul Andrei și Palat. Potrivit ziaruldeiasi.ro, autoturismul circula cu viteza dinspre bulevardul A. Panu spre Podu Roș, iar șoferul a pierdut controlul volanului și mașina s-a rasturnat…

- O masina a ajuns cu rotile in sus in urma unui accident spectaculos care s-a produs la intersectia strazilor Sfantul Andrei si Palat. Autoturismul circula cu viteza dinspre bulevardul A. Panu spre Podu Ros, iar soferul a pierdut controlul volanului si masina s-a rasturnat pe strada Sfantul Andrei. Dupa…

- Un incident rutier, care se putea incheia tragic, a avut loc luni seara, pe strada George Barițiu in apropierea Maternitații. Un șofer a ajuns cu autoturismul direct pe trotuar, dupa ce a doborat și cațiva stalpi de protecție. Șoferul a reușit sa „parcheze” autoturismul chiar in fața unui magazin alimentar.…

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O pensionara a fost ranita in timp ce ajuta o femeie lovita de o mașina in Mediaș, județul Sibiu. Femeia, in varsta de 72 de ani, a cazut intr-un șanț, in timp ce incerca sa acorde primul ajutor unei localnice accidentata intr-o stație de autobuz. Șoferul care a provocat accidentul a fugit de la fața…

- O femeie de 72 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a incercat sa ajute o alta femeie lovita de o masina, intr-o statie de autobuz din Medias, judetul Sibiu, Romania si a cazut in sant. Soferul care a lovit femeia a fugit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie de 72 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a incercat sa ajute o alta femeie lovita de o masina, intr-o statie de autobuz din Medias, judetul Sibiu, si a cazut in sant. Soferul care a lovit femeia a fugit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șoferul de 22 de ani care a accidentat mortal duminica seara o femeie de 37 de ani, pe raza localitații Valea Lupșii din Munții Apuseni, a fost reținut, luni, de polițiști, dupa ce a fost audiat. ”Fața de șoferul autoturismului a fost luata masura reținerii pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunilor…