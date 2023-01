Mașină răsturnată la Drăganu Mașina rasturnata la Draganu Cu puțin timp in urma, pompierii au fost solicitați sa intervina in cazul unui accident rutier in care un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe raza localitații Draganu. Din primele informații, nu ar fi persoane incarcerate. Intervin pompierii cu o autospeciala pentru stingerea incendiilor și o ambulanța SMURD de […] Articolul Mașina rasturnata la Draganu apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alcoolul se scumpește Prețul la raft al bauturilor spirtoase va crește in acest an ca urmare a majorarii cu 6% a nivelului accizei la alcool și bauturile alcoolice de la 1 ianuarie 2023. Majorarea prețurilor la raft va crește insa consumul de bauturi nefiscalizate, estimeaza Spirits Romania, asociație…

- Mașina rasturnata la Lunca Corbului Un accident rutier s-a produs azi pe DN 65 Lunca Corbului, in care este implicata o autoutilitara care, din primele informații, s-ar fi rasturnat. Intervin pompierii de la Secția Costești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD de prim ajutor…

- Evenimente caritabile la Filarmonica Pitești Filarmonica Pitești gazduiește in perioada urmatoare doua spectacole caritabile, menite sa aduca impreuna oameni frumoși la suflet. Acestea sunt: Duminica, 18 decembrie, ora 13:00: „Visul Maiei” – spectacol susținut de copiii Musicando con Adina Sima – trupa…

- Pericol! Butelie in flacari! Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la o butelie de gaz in comuna Stoenești. Pompierii se deplaseaza pentru localizarea și stingerea incendiului, precum și pentru a acorda primul ajutor calificat la nevoie. Articolul Pericol! Butelie in flacari! apare prima data…

- Mașina lovita de tren la Pitești Pompierii de la Detașamentul Pitești au intervenit astazi, in jurul orei 10, la un incident produs la o trecere la nivel cu o cale ferata de pe strada Gavenii din municipiul Pitești. In incident au fost implicate un autoturism și un tren, iar din nefericire pentru cei…

- Adopția copiilor: Durata concediului de acomodare s-ar putea dubla Concediul de care beneficiaza persoanele care adopta un copil ar putea avea, pe viitor, o durata mai mare decat in prezent, potrivit unui proiect de lege pus in dezbaterea Senatului. Mai exact, durata concediului de acomodare ar putea…

- Furnizorul de energie va putea fi schimbat online! Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a anunțat ca a finalizat realizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrica si gaze naturale la nivel national (POSF). ”Platforma online de schimbare a furnizorului…