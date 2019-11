Mașină răsturnată într-un șanț, la Herina! Două persoane au ajuns la spital Doua persoane au ajuns, sambata dupa-amiaza, la spital, dupa ce au fost implicate intr-un accident rutier pe DN 15 A, in localitatea Herina. Mașina in care se aflau a ieșit in afara parții carosabile și s-a rasturnat intr-un șanț. La locul accidentului a fost direcționat un echipaj de prim ajutor de la SMURD Lechința. Victimele au fost gasite conștiente, dar au avut nevoie de ingrijiri medicale, dupa care au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs din cauza ca șoferul nu a adaptat viteza… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

