Stiri pe aceeasi tema

- Cinci raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o prapastie. Cinci persoane au fost ranite, miercuri dimineata. Masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o prapastie, in timp ce se afla pe drum spre Poiana Brasov. „Politistii Biroului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la…

- Cinci oameni au avut de suferit dupa ce mașina in care se aflau a parasit carosabilul și s-a rasturnat. Autoturismul circula spre Poiana Brașov. Alerta s-a dat in cursul nopții de marți spre miercuri. Iar la fața locului au intervenit cadrele medicale, dar și oamenii legii. Polițiștii au fost sesizați…

- Cinci persoane au fost ranite, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in drum spre Poiana Brasov. ”In jurul orei 02.45, politistii Biroului Rutier Brasov au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Calea Poienii din municipiul Brasov, ar fi avut loc un accident rutier…

- Soferul unui autoturism care circula, marti, pe drumul national 7A, in judetul Valcea, a pierdut controlul asupra directiei, iar masina s-a rasturnat pe plafon. Accidentul a avut loc in conditiile in care in zona ninge si s-a asternut zapada. O persoana a fost ranita, fiind transportata la spital.Evenimentul…

- Doi minori din Alba, raniți intr-un accident rutier. Șoferul s-a urcat beat la volan și a intrat cu mașina intr-o casa Doi minori de 15 și 17 ani au fost raniți in urma unui accident rutier petrecut vineri noaptea, pe raza localitații Bistra. Accidentul a fost provocat de un barbat de 31 de ani care…

- Un autoturism s-a rasturnat pe DN 7, in localitatea Draganu. Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș s-a stabilit ca, un barbat de 26 de ani, din Mioveni, care conducea un autoturism pe DN 7, din direcția Pitești catre Ramnicu Valcea, pe raza localitații…

- In cursul serii de ieri, in jurul orei 20.30, pe DJ103k, in localitatea Dangau Mare, un autoturism condus in direcția localitații Capuș, in care se aflau patru pasageri, a parasit partea carosabila, rasturnandu-se in decor. In interior se aflau doi minori, de 4 si 5 ani si doi adulți. Conducatorul autoturismului…

- Un incident rutier a avut loc in aceasta dimineața, in Uriu. O mașina a ajuns in șanț, iar doi copilași care se aflau inauntru au fost transportați la spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe Dn 17, in Uriu. O mașina a parasit partea carosabila, ajungand in șanțul de pe marginea drumului.…