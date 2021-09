Mașină răsturnată în urma unui accident violent O mașina s-a rasturnat la Dej, in urma unui accident de circulație produs duminica, 18 septembrie, la ora 18.20. Pompierii au fost alertați in jurul orei 18.20, iar la fața locului au gasit un autoturism avariat rasturnat pe plafon, in care se afla un barbat care nu putea sa iasa in afara, și un al […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

