- Accident grav in aceasta dupa-amiaza, pe DN 66, in Defileul Jiului, in județul Gorj, aproape de limita cu județul Hunedoara. Un motociclist a fost resuscitat pe carosabil in urma unui accident a carui cauze urmeaza sa fie stabilite. La fața locului au intervenit de urgența echipaje SMURD și de Ambulanța…

- In urma cu cateva zile, o camera de supraveghere montata de drumari intr-o parcare de pe DN 7 pentru a fi depistati cei care abandoneaza acolo gunoiul a surprins momentul in care este furata de un barbat care coboara dintr-un TIR, iar imaginile au fost trimise Politiei Arad. Directia Regionala de Drumuri…

- Accident spectaculos in judetul Arad, pe DN 79, unde un autotren s-a „culcat” pe o parte la iesirea dintr-un sens giratoriu. Tirul s-a rasturnat intre localitatile Andrei Saguna si Simand, blocand partial sensul de mers spre Oradea dinspre Arad. Articolul Un tir rasturnat ingreuneaza traficul pe o sosea…

- Un șofer a murit dupa ce s-a izbit cu mașina pe care o conducea de un autocamion, pe centura Aradului, in zona BAT. Victima a ramas incercarata, iar la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii militari ai Detașamentului Arad, cu o autospeciala pentru descarcerare și un echipaj SMURD Terapie Intensiva…

- In urma cu puțin timp, in localitatea Jucu, județul Cluj, a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism, acesta fiind rasturnat in afara parții carosabile. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit la acest accident, apelul de urgența venind in jurul orei…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN7, unde un automobil și o motocicleta s-au ciocnit violent. Coliziunea a avut loc la intersecția strazilor Unirii cu Libertații, din localitatea hunedoreana Oraștie. Motociclistul a fost ranit, fiind preluat de o ambulanța. Conform IPJ Hunedoara, strada…

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp pe DJ 709J Turnu-Pecica. Un camion s-a rasturnat in șanț. In urma evenimentului rutier a rezultat o victima, șoferul care este conștient neincarcerat dar prezinta traumatism de membru inferior. Un echipaj medical al Serviciului de Ambulanța Județean…

- Un accident in care au fost implicate doua autoturisme și un microbuz s-a petrecut luni dimineața pe Calea Clujului in Oradea, 15 persoane fiind transportate... The post Accident cu victime multiple in vestul țarii. Doua autoturisme și un microbuz implicate appeared first on Special Arad · ultimele…