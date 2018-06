Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a fost inregistrat de o camera de supraveghere de la benzinaria Xtra Mile, din orasul Brandon, Mississippi. Autoturismul ruleaza cu viteaza, iar la un moment dat soferita pierde controlul, vehiculul derapeaza, loveste o bordura, se rasuceste in aer si, miraculos, aterizeaza intre doua…

- Un accident a avut loc astazi, 24 iunie 2018, pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in zona viaductului de la Aciliu, unde o mașina, cu numere de Alba, a fost facuta praf dupa ce s-a rasturnat. Nu au fost persoane ranite grav. Accidentul s-a produs pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. In zona producerii accidentului…

- Un accident rutier a avut loc, sâmbata, pe raza localitații Jucu, unde o mașina în care se aflau trei tineri s-a rasturnat.Din verificarile facute de polițiști a rezultat ca în jurul orei 11,45, un șofer din Timișoara, în momentul în care un șofer aflat în…

- O familie de francezi a plecat sa viziteze o gradina zoologica din Olanda, insa aventura lor s-a transformat in coșmar. Turiștii nu au respectat masurile de securitate impuse de angajați și și-au riscat viața. Aceștia au coborat din mașina, lucru care era interzis, pentru a admira mai…

- Ploaia torentiala din aceasta dimineata a facut prapad si la Techirghiol, unde un sens giratoriu din centrul localitatii a fost acoperit de apa. In momentul in care apa s a adunat in canditate mare in sensul giratoriu a fost prinsa o masina in care, potrivit unor martori ar fi ramas captiva soferita.…

- Un sofer incepator, in varsta de 19 ani, a scapat de sub control masina pe care o conducea, o Dacia Solenza in care se afla cu inca trei prieteni, in drum spre Ciric, in zona Little Texas. Autoturismul s-a rasturnat in timp ce efectua o depasire a unei masini care a virat stanga, la fata locului intervenind…

- O masina a lovit 3 elevi pe trecerea de pietoni, la Sinaia, transmite Realitatea TV. Autoturismul era condus de o femeie. Trei elevi ai Colegiului “Mihail Cantacuzino” din Sinaia au fost loviti, marti, de o masina condusa tot de o eleva, pe o strada din apropierea unitatii de invatamant. Adolescentii…

- Autoturismul unei femei de 50 de ani, din Targu-Jiu, a fost lovit de tren, duminica, in satul Livadia, din comuna Baru, județul Hunedoara, accident in urma caruia șoferița a fost ranita ușor, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Hunedoara. Evenimentul a avut loc la trecerea de nivel cu calea…