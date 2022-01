Stiri pe aceeasi tema

- ACCIDENT grav pe DN75 Baia de Arieș-Turda. Mașina rasturnata, o persoana ranita Un accident rutier grav s-a petrecut luni seara pe DN75 Baia de Arieș – Turda, la Vidolm. Potrivit ISU Alba, o mașina s-a rasturnat pe carosabil. O persoana se afla in stare de inconștiența. La fața locului intervin echipaje…

- Un autoturism s-a rasturnat in afara parții carosabile, luni seara, intre localitațile Malini și Slatina.In accident a fost ranit un barbat in varsta de 22 de ani, care a fost gasit de salvatori semiconștient, in afara autovehiculului.La fata locului interveneau luni seara militarii Detașamentului ...

- Miercuri dupa amiaza in timp ce conducea autoturismul pe D.N. 17 A, in afara comunei Horodnic de Jos, un localnic de 27 de ani a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul condus in fața sa de un barbat de 24 de ani din comuna Burla, dupa care, autoturismul condus de barbatul de 27 de ani […] The…

- Un accident de circulație, soldat cu doua victime, a avut loc azi-noapte, in jurul orei 01:20, pe strada Bistriței din municipiul Dej. Din primele informații, un conducator auto in varsta de 25 de ani, din comuna Florești, care se deplasa dinspre Cluj-Napoca inspre Bistrița, ar fi pierdut controlul…

- Un eveniment rutier a avut loc in aceasta dimineața pe strada Baia Mare din municipiul Dej. Din primele informații, pe fondul unui carosabil acoperit cu zapada, un autoturism inmatriculat in județul Cluj s-a rasturnat la ieșire din Dej spre Baia Mare. La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii…

- Un barbat in varsta de 80 de ani a suferit leziuni și a fost preluat de un echipaj medical care l-a transportat la spital. Persoana respectiva era pasager intr-un autoturism care s-a rasturnat in localitatea Gainești. La fața locului au fost chemați militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni cu…

- O mașina care se indrepta din Oradea spre Cluj s-a izbit intr-un TIR, duminica dupa-amiaza. In urma impactului, un tanar de 20 de ani a ramas incarcerat, iar 4 persoane, printre care și un copil, au fost transportați la spital.„Accident rutier pe DN1E60, in localitatea Capușu Mic, produs intre un ansamblu…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit, sambata dimineața, pentru acordare de prim ajutor medical și descarcerare, la un accident rutier produs pe Drumul Oaselor (Alba Iulia-Drambar). Din primele informații este vorba despre un autoturism rasturnat, cu o victima propulsata in afara mașinii.Dupa…