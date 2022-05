Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav in Timisoara. Un barbat in varsta de 72 de ani a condus un autoturism pe Calea Aradului din Timișoara, pe banda 1, catre Arad,iar la un moment dat a efectuat manevra de intoarcere

- Panica la iesirea din Timisoara pe Calea Aradului. O masina condusa de un varstnic de 72 de ani, a vrut sa intoarca pe linie continua, si astfel a fost lovit de un autoturism care venea din spate si circula regulamentar. Varstincul si o pasagera de 73 de ani din masina care s-a si rasturnat au ... The…

- Accident produs vineri dimineața pe Calea Aradului din Timișoara. Un șofer a incercat sa efectueze o manevra de intoarcere neregulamentara, mașina lui fiind acroșata de o alta. Șoferul vinovat, dar și o femeie, pasagera in autoturism, au ajuns la spital.

- Un șofer a pierdut controlul volanului, a lovit parapetul din partea stanga, apoi s-a rasturnat. Accidentul s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe autostrada A6, care face legatura intre Lugoj și autostrada A1. DRDP Timișoara a anunțat ca traficul pe breteaua spre localitatea Traian Vuia a fost blocat…

- Un accident rutier a avut loc in localitatea vasluiana Gura Vaii, comuna Stanilesti. In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara si un autoturism. Nicio persoana nu a fost ranita, dar 28 de ovine dintre cele 120 de animale transportate in autoutilitara au murit.

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 57, la intrarea in comuna carașeana Racașdia. Conform DRDP Timișoara, un autoturism a intrat pe sensul opus de mers și intrat in coliziune frontala cu o mașina de Poliție. In urma incidentului, trei polițiști și șoferul aflat in cealalta mașina au…

- Accident de circulație, vineri dupa-masa, la ieșirea din Timișoara, in Calea Aradului. O persoana a ajuns la spital dupa ce un șofer nu a pastrat distanța regulamentara in trafic. A lovit mașina din fața sa și a proiectat-o in afara drumului.

- Joi dimineața, in jurul orei 6:00, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la faptul ca pe Drumul Județean DJ 296 A, in afara localitații Stauceni, s-a produs un accident de circulație soldat cu victime omenești.