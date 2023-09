Stiri pe aceeasi tema

- O șoferița s-a autoaccidentat noaptea trecuta la Dej, dupa ce s-a rasturnat cu mașina la intrarea pe un pod. Accident pe strada Marașești din Dej. O femeie a primit ingrijiri medicale, dupa ce s-a rasturnat cu mașina la intrarea pe podul de pe strada respectiva. In urma apelului la 112, la fața locului…

- O femeie a fost ranita dupa ce autoturismul in care se afla a ieșit in afara parții carosabile pe raza localitații Poiana Stampei. Femeia a fost transportata la spital de catre echipajul SMURD. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Punctului de Lucru Poiana Stampei cu modulul SMURD (autospeciala…

- O buzoianca, in varsta de 51 de ani, a fost ranita dupa ce s-a rasturnat cu mașina pe E 85, la Poșta Calnau. ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca autoturismul condus pe direcția Buzau catre Ramnicu Sarat, de catre o șoferița in varsta de 51 de ani, din Buzau, s-a rasturnat in afara parții…

- O femeie copilot a fost ranita sambata dupa-amiaza, in timpul etapei desfasurate in zona Paltinis in cadrul Raliului Sibiului, dupa ce soferul echipajului auto a... The post Femeie copilot, ranita la Raliul Sibiului dupa ce mașina a in care se afla a derapat. A fost solicitat elicopterul SMURD appeared…

- "Din primele date de la fata locului a reiesit faptul ca un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1, din directia Brasov catre Ploiesti, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, unde a cazut intr-o rapa la…

- Accident produs joi dupa-masa, pe strada Gheorghe Lazar din Timișoara, din cauza unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. O femeie a fost transportata la spital dupa ce o mașina s-a rasturnat in intersecție.

- Un accident rutier a avut loc in seara zilei de 23 Iunie 2023, ora 21:30, pe raza comunei Motatei din judetul Dolj.Potrivit IPJ Dolj, politistii rutieri din cadrul Politiei Municipiului Calafat au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier grav in comuna Motatei.Politistii deplasati…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, in aceasta dimineața, la un eveniment rutier petrecut la ieșirea din localitatea Valcele spre Cluj-Napoca. ”La fața locului au fost dislocate un echipaj ce incadreaza o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj cu o ambulanța…