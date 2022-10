Mașină răsturnată în afara localității Apahida. Șoferița de 20 de ani a scăpat teafără – FOTO Un eveniment rutier s-a petrecut astazi, in jurul orei 13:40, pe DN16, in afara localitații Apahida. Din primele date, o tanara in varsta de 20 de ani in timp ce se deplasa cu autoturismul pe direcția Mociu spre Apahida, intr-o curba ușoara la dreapta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ulterior rasturnandu-se pe acostament. Din fericire, in urma evenimentului au rezultat doar pagube materiale, fara victime. Testarea tinerei cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ. Articolul Mașina rasturnata in afara localitații Apahida. Șoferița de 20 de ani a scapat teafara – FOTO… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- CEASUL RAU… Un barbat in varsta de 22 de ani s-a rasturnat cu mașina, sambata seara, la intrarea in localitatea Marașeni, comuna Ștefan cel Mare, dupa ce o șoferița, in varsta de 55 de ani, din municipiul Vaslui, i-a taiat calea. Potrivit informațiilor de la fața locului, barbatul, conducator al unui…

- Un accident de circulație a avut loc astazi, in jurul orei 14:50, pe DN1C, pe raza localitații Nima. Din primele informații, un autoturism s-a rasturnat. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare,…

- O femeie de 38 de ani din Stuttgart a scapat miraculos, fara rani grave, dupa ce a cazut cu mașina, un Smart, in casa liftului din parcarea subterana a rezidenței in care locuia, relateaza Bild . Accidentul s-a produs sambata, 8 octombrie, iar poliția banuiește ca șoferița a apasat accelerația, in loc…

- In aceasta dupa-masa a avut loc un accident rutier pe raza localitații Copaceni. Un autoturism s-a rasturnat pe Dabagau, in direcția spre Turda. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri și poliție. Revenim cu detalii. Articolul Mașina rasturnata la coborare pe Dabagau apare prima data in…

- O bistrițeanca a murit la Cluj, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit un TIR. Axinia Pop lucra in cadrul Inspectoratului Județean in Construcții BN.Accident de marți, 13 septembrie 2022, s-a produs pe centura Valcele- Apahida. Mașina a intrat pe contrasens, izbindu-se violent de un TIR care circula…

- O femeie din Bistrita a murit, marti seara, intr-un accident de circulatie petrecut pe o centura a municipiului Cluj-Napoca, dupa ce a intrat cu masina pe contrasens si s-a lovit de un autocamion, informeaza Agerpres. „Interventie la un grav accident rutier produs pe varianta Valcele-Apahida. Pompierii…

- Un autoturism s-a rasturnat pe centura Apahida - Valcele, joi, 4 iulie, in jurul orei 14.30.Accidentul s-a produs pe breteaua de la OMV spre sensul giratoriu din Dezmir, deasupra traversarii peste drumul național.O victima a fost urcata in ambulanța, anunța martorii. Foto: Catalin Firicel / INFO TRAFIC…

- Un autoturism s-a rasturnat intr-o rapa, luni, 1 august, in comuna Poiana Teiului. Soferul a fost descarcerat de pompieri si transportat la spital. “La ora 13:01, pompierii au fost inștiințați despre producerea unui accident rutier in comuna Poiana Teiului. Un autoturism, in care se afla doar conducatorul…