Masina rasturnata duminica. 3 persoane implicate Duminica 26.07.2010 a avut loc un eveniment rutier, un autoturism a parasit partea carosabila, la iesire din Zalau.La fata locului a intervenit detasamentul Zalau si au fost implicate 3 persoane, neincarcerate, constiente. Au primit ingrijiri medicale, la fata locului de catre echipajul TIM si un echipaj SAJ, iar dupa ce au fost evaluate medical au refuzat transportul la spital. – cpt. Lucian Jacodi purtator de cuvant ISU Salaj

Sursa articol si foto: Ztv.ro

