Un tanar care conducea un autoturism BMW a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat de mai multe ori, intr-o zona in care drumul era in lucru. Cativa cetateni bulgari aflati in trafic sustin ca au observat masina, care circula cu viteza foarte mare, cum a intrat in depasiri, iar pe portiunea de lucru conducatorul auto a sfidat indicatoarele rutiere, masina derapand pe criblura.

Potrivit lugojinfo.ro, dupa ce a parasit partea carosabila, autoturismul s-a rasturnat de cel putin 10 ori, soferul fiind aruncat in afara prin luneta. Medicii sositi la locul accidentului nu au mai putut…