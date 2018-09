Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, joi dimineața, în cartierul Gheorgheni, din Cluj-Napoca, pe strada Vasile Lupu.Din primele informații, traficul pe strada respectiva a fost blocat, deoarece un autoturism s-a rasturnat pe mijlocul drumului.Vim reveni cu amanunte...Foto:…

- O mașina de poliție s-a rasturnat in șanț, in Timiș. Accidentul a avut loc intr-o comuna din apropierea Timișoarei iar din primele date, agentul care o conducea ar fi pierdut controlul volanului. Mașina de poliție s-a rasturnat in șanț in localitatea Remetea Mare de langa Timișoara. Autospeciala a ajuns…

- Un barbat in varsta de 32 de ani din Rimetea a fost ranit grav intr-un accident petrecut marti pe Calea Motilor din Cluj-Napoca. Aflat la volanul unei masini, a incercat sa evite coliziunea cu un autoturism ce a schimbat brusc benzile de mers, dar a lovit un troleibuz pe sensul opus si s-a rasturnat…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Cluj, dar și polițiștii. Potrivit martorilor,…

- Un accident rutier a avut loc sambata dimineața in jurul orei 06:20 pe DN1C pe raza localitații Bunești. Potrivit primelor informații reiese faptul ca in accident au fost implicate doua autoturisme. Șoferul unu Volkswagen, un barbat de 29 de ani din Iași in timp ce se deplasa pe direcția de mers Cluj…

- Un șofer a reușit sa se rastoarne în centrul orașului Gherla, pe o strada unde se circula foarte încet. Accidentul s-a petrecut sâmbata dimineața în jurul orei 9.00, pe strada Avram Iancu din Dej. Soferul, un barbat în vârsta…

- Accidentul a avut loc pe DN 1B intre Lipia și Popas Merei. O mașina a ieșit de pe șosea și s-a rasturnat in șant. Din verificarile politistilor reiese faptul ca tanarul de 19 ani, care se afla la volan, a pierdut controlul asupra autoturismului pe fondul unei manevre de depasire, a iesit de pe sosea,…

- Un accident rutier grav, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc, sâmbata dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Fizeșu Gherlii.Accidentul s-a produs în jurul orei 17:30 pe drumul județean 109C. Un șofer în vârsta de 33 de ani din Gherla, în încercarea…