Mașină proiectată în stâlp, la Lugoj, după o coliziune. O femeie a fost rănită Dimineața cu ghinion pentru o femeie din Lugoj, care a cazut victima a unui accident rutier. Aceasta a ajuns cu autoturismul in stalp, dupa ce a fost tamponata de un șofer ce nu s-a oprit la semnul „Stop”. Accidentul, spun polițiștii, s-a petrecut la intersecția strazilor Marașești și Bogdaneștilor. Un barbat de 41 de a […] Articolul Mașina proiectata in stalp, la Lugoj, dupa o coliziune. O femeie a fost ranita a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier produs in Timișoara din cauza unui tanar in varsta de 19 ani. In urma impactului dintre doua autoturisme, o femeie a fost ranita și transportata la spital. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut pe strada Ardealului, acolo unde, un tanar de 19 ani, care venea dinspre bulevardul Dambovița,…

- O femeie in varsta de 32 ani, insarcinata in luna a opta, a fost ranita, joi dimineata, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, in apropierea localitatii Ilva Mica din judetul Bistrita-Nasaud, in urma caruia soferul unei masini a pierdut controlul asupra volanului si s-a rasturnat in albia raului…

- Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dimineața, nu departe de Timișoara. Vina pentru producerea incidentului o poarta o femeie, care nu s-a asigurat cand a schimbat banda. Tot ea a fost ranita și preluata de medicii de pe ambulanța. Accidentul, spun polițiștii, s-a…

- Doi șoferi au murit și o femeie a fost ranita, vineri, dupa ce doua mașini s-au ciocnit in apropiere de localitatea Traian, din județul Neamț, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc vineri in jurul pranzului intre localitatea Traian și zona Castelul de Apa, in județul Neamț. Purtatorul…

- Doua persoane au ajuns cu autoturismul in șanț, duminica. Accidentul a avut loc pe un drum județean din Timiș, iar o femeie, pasagera in mașina, a fost ranita. Incidentul din trafic s-a petrecut pe drumul județean dintre Buziaș și Sinersig. Barbatul, un șofer in varsta de 65 de ani, conducea dinspre…

- O femeie de 91 de ani a fost ranita, sambata dimineata, in judetul Tulcea, dupa ce a fost lovita de o masina al carei sofer, in varsta de 21 de ani, a fugit. El a fost prins ulterior de politisti, oamenii legii stabilind ca el se afla sub influenta bauturilor alcoolice, scrie news.ro.Potrivit…

- O femeie a fost accidentata de o mașina duminica seara pe șoseaua Dej-Bistrița, in zona localitații Cuzdrioara. Accidentul s-a produs in jurul orei 17,30, pe DN17. Pietonul, o femeie in varsta de 49 de ani din Cuzdrioara, s-ar fi angajat in traversarea neregulamentara a drumului, moment in care a fost…

- Ieri seara a avut loc un accident rutier, in urma caruia un barbat și-a pierdut viața, iar o tanara de 25 de ani a fost grav ranita. Accidentul a avut... The post Un motociclist a murit, iar o femeie a fost grav ranita in urma unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .