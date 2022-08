Mașina Prințesei Diana a fost scoasă la licitație la 25 de ani de la moartea acesteia Mașina Prințesei Diana a fost scos la licitație la sfarșitul lunii curente, la aproape 25 de ani de la moartea acesteia. Specialiștii sunt convinși ca Fordul model Escort RS de care era indragostita Prințesa de Wales, poate cel mai modest automobul din garajul plin cu limuzine de la Buckingham, va fi adjudecat cu peste 100.000 de dolari. Astfel de mașini ce au fost conduse de membri familiei regala britanice sunt foarte cautate de colecționari. Fordul Escort RS Turbo, model 1985, unicat, facut pentru Prințesa Diana (vopsit in negru, in vreme ce toate celelalte modele ale firmei de automobile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mașina Prințesei Diana va fi scoasa la licitație. Este vorba despre un Ford Escort RS Turbo, in care regretata mama regala a fost surprinsa de multe ori in timpul plimbarilor sale in Londra. Prințesa Diana a evitat cat s-a putut de mult mașinile luxoase preferate de Familia Regala, precum Rolls-Royce…

- Un autoturism model Ford Escort RS Turbo condus de Prințesa Diana intre 1985 și 1988 va fi scos la licitație pe 27 august, informeaza Digi24. Ford-urile RS sunt foarte cautate, la fel și mașinile conduse de membri familiei regale britanice, deși acestea de obicei sunt modele Rolls-Royce sau Land Rover.…

- O pictura in ulei a Prințesei Diana este expusa pentru prima data la Londra. Per People, opera de arta – intitulata Diana, Prințesa de Wales, a fost finalizata de artistul Nelson Shanks in 1994, cu doar trei ani inainte de moartea tragica a prințesei la Paris. Cum arata ilustrația. Un portret rar cu…

- Sezonul turistic abia a inceput și in aeroporturile europene domnește haosul. Perturbari ale zborurilor, bagaje inca neexpediate au compromis plecarea a numeroși pasageri in ultimele zile la Paris, Londra și nu numai. S-a ajuns in situația in care directoarea companiei Air France a trebuit sa-și prezinte…

- Singurul membru in viata al comandourilor jihadiste care au comis atentatele teroriste de la 13 noiembrie 2015, la Paris si Saint-Denis, Salah Abdeslam, judecat la Paris impreuna cu alti inculpati, le-a spus judecatorilor, luni, inainte de anuntarea verdictului, miercuri, ca nu este un ”ucigas” si…

- Viena, capitala Austriei, conduce clasamentul celor mai bune orase in care sa traiesti, potrivit raportului anual realizat de Economist, informeaza Mediafax, care citeaza France 24. Sase din topul celor mai bune orase pentru locuit sunt din Europa.Viena a revenit pe primul loc in topul celor mai bune…

- Formula E, seria electrica rivala pentru Formula 1, va avea o noua echipa incepand din sezonul 2022/23. Mai exact, McLaren va debuta in Formula E in sezonul viitor și va prelua actuala echipa Mercedes-EQ, care se va retrage din seria electrica la finalul acestui sezon. McLaren devine a doua echipa din…

- Exista tpatru orase din Romania in Indexul Calitatii Vietii 2019 publicat de baza de date globala Numbeo, potrivit antena3 Cluj-Napoca este cel mai bine cotat oras din Romania, Bucuresti se afla pe locul 168, din 226. Cluj Napoca este cunoscut drept orasul cu cea mai inalta calitate a vietii din Romania.…