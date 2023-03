Mașina poporului în era electrică Volkswagen a dezvaluit un vehicul electric accesibil, care va fi produs peste doi ani, rival pentru Tesla sau Renault 5 E-tech. ID.2all prefigureaza o mașina de oraș, comercializata sub 25.000 de euro in 2025. O autonomie de 450 km conform ciclului de omologare WLTP. Iar bateria poate fi incarcata de la 5 la 80% in […] The post Mașina poporului in era electrica first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

