- Din eroare, Deutsche Bank a transferat pe bursa o plata asiguratorie in valoare de 28 miliarde de euro, relateaza agentia Bloomberg, citand surse bine informate. Suma depaste valoarea de piata a celei mai...

- Mark Zuckerberg, CEO al Facebook, a fost audiat la comisiile de Comerț și Juridic ale Senatului American și și-a asumat raspunderea fața de erorile rețelei de socializare ce a starnit scandalul colosal ”Cambridge Analytica”. In același timp, el a spus ca va lua mai multe masuri pentru a preveni astfel…

- Un copil in varsta de sase ani din orasul Rasnov a fost gasit decedat, in cursul noptii de luni spre marti, in albia raului Ghimbasel, la o distanta de 300 de metri de domiciliu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov, Gabriela Dinu.Potrivit…

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE."Echipajul unui avion de…

- Politistii rutieri au retinut, pentru 24 de ore, un conducator auto care circula pe drumurile publice desi avea suspendat dreptul de a conduce si se afla sub influenta alcoolului. La data de 7 martie, in jurul orei 22:45, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Biroul Rutier, au depistat…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a comis o eroare institutionala extrem de grava in prezentarea raportului in urma caruia a cerut revocarea sefei DNA. Toader nu a tinut cont de un document oficial al statului: analiza CSM de anul trecut cu privire la activitatea DNA, atrage atentia un fost judecator…

- O aeronava Spartan (C-27J Spartan) a Forțelor Aeriene Romane va ajunge azi, 15 februarie la Satu Mare pentru a prelua un pacient care a suferit arsuri grave. Acesta va fi transportat la o clinica din Capitala. Echipajul aeronavei este format din comandor Ion Staiculescu si locotenent Mihai Vardol. Pacientul…

- Dinya Rasool a suferit doua reacții alergice la vopseaua de par. "Fața imi era umflata și nu puteam sa vad nimic. Scalpul imi pulsa și era plin de puroi. Ma simțeam ca un monstru", a marturisit tanara. Specialistii avertizeaza. Vopseaua de par creste riscul de cancer Intamplarea…