Mașina poliției, izbită în timpul perchezițiilor și foc de armă, tras pentru oprirea unui contrabandist fugar O autospeciala de poliție a fost implicata joi seara intr-un accident in timpul unor percheziții derulate de polițiști la persoane din județul Arad banuite de contrabanda cu țigari. Polițiștii au tras un foc de avertisment pentru prinderea unui tanar care a incercat sa fuga. Potrivit IPJ Arad, polițiștii au facut joi seara 4 percheziții la […] Articolul Mașina poliției, izbita in timpul perchezițiilor și foc de arma, tras pentru oprirea unui contrabandist fugar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

