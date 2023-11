Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal in trafic a avut loc luni seara pe o strada din Arad. Un barbat și fiul lui au fost agresați, iar mașina lor a fost avariata. Luni seara, in jurul orei 22.25, polițiștii Biroului de Ordine Publica din Arad au fost sesizați despre un scandal pe strada Petru Rareș. Din primele cercetari a […]…

- Un scandal in trafic a avut loc luni seara pe o strada din Arad. Un barbat și fiul lui au fost agresați, iar mașina lor a fost avariata. Luni seara, in jurul orei 22.25, polițiștii Biroului de Ordine Publica din Arad au fost sesizați despre un scandal pe strada Petru Rareș. Din primele […] Articolul…

- Imbulzeala la deschiderea unui hypermarket din Arad. Cele mai dorite au fost, totuși, mașinile de spalat, care au putut fi cumparate cu reduceri de pana la 50%. Cei care au pus mana deja pe produse nu au mai vrut sa le dea drumul. Au fost situații in care oamenii și-au incarcat carucioarele de cumparaturi…

- Polițiștii Biroului de Investigații Judiciare din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad fac percheziții, marți dimineața, in sediul Poliției Orașului Santana, intr-un dosar in care, conform aradon.ro, doi polițiști ar fi suspectați ca au incercat sa „ascunda” un dosar in care ar fi implicat…

- Potrivit meteorologilor, de duminica, ora 15:00, pana luni, la ora 03:00, in judetele Timis, Arad, Caras Severin, Mehedinti, Gorj si zona de munte a judetului Hunedoara vor fi averse torentiale, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa de 40 – 50 l/mp si…

- Intr-o comuna din Arad, o panglica la un proiect de canalizare a fost taiata o panglica inainte de inceperea lucrarilor, nu la finalizarea lor, cum se obișnuiește. Ceremonia a fost una ca la carte - cu tricolor, paine și sare.

- Un barbat din Santana, judetul Arad, a fost prins in flagrant cand circula cu masina avand burdusite in aceasta 10.000 de pachete susceptibile a proveni din contrabanda. In urma cercetarilor politistii au primit mandat de perchezitie a locuintei, unde au mai gasit 3.400 de pachete. De asemenea, doua…

- Inca un accident deosebit de grav s-a produs pe soselele din vestul tarii in aceasta seara. Doua autoturisme s-au ciocnit la limita dintre judetele Hunedoara si Arad. In urma accidentului doua victime se afla in coma. Accidentul s-a produs dupa ora 20, pe DN 76, intre localitatile Ocisor (Hunedoara)…