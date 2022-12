Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii dambovițeni au descins, in aceasta dimineața, la locuința unui barbat din Ștefaneștii de Jos unde au gasit zeci de kilograme de artificii luminoase și baterii de artificii. In urma percheziției efectuate, polițiștii au descoperit și indisponibilizat 28 de kilograme de articole pirotehnice…

- Un afacerist din comuna Mihai Eminescu care vindea petarde s-a ales cu dosar penal Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat verificari, joi, cu privire la modul in care sunt respectate prevederile legale privind comercializarea articolelor pirotehnice, la…

- Ajunși la fața locului, polțiștii au descoperit ca realitatea este cu totul alta. Pe fondul unui scandal, barbatul a fost cel care a batut-o și a amenințat-o pe femeie, astfel ca pe numele lui a fost emis un ordin de protectie provizoriu, fiind intocmit si dosar penal pentru violenta in familie si amenintare.Mai…

- Un bistrițean de 61 de ani s-a ales cu dosar penal. Acesta a fost depistat in Livezile, in timp ce vindea petarde din mașina. Avea asupra lui zeci de kilograme de articole pirotehnice. In acest weekend, in Livezile, polițiștii au verificat legalitatea produselor vandute in targ. Un bistrițean de 61…

- Barbat din Alba prins in parcarea unui restaurant din Deva, cu mașina plina de țigari de contrabanda. S-a ales cu dosar penal Un barbat din Alba a fost depistat de polițiștii din Deva in parcarea unui restaurant din oraș. Cand polițiștii i-au verificat mașina au avut parte de o surpriza: autoturismul…

- Acțiunea Foc de Artificii in Alba: Dosar penal la o firma din Sebeș dupa ce polițiștii au gasit 11 kilograme de articole pirotehnice fara autorizație Acțiunea Foc de Artificii in Alba: Dosar penal la o firma din Sebeș dupa ce polițiștii au gasit 11 kilograme de articole pirotehnice fara autorizație…

- Un botosanean de 34 de ani a fost prins cu articole pirotehnice din greseala. Duminica, masina pe care o conducea a fost oprita pentru control. In urma verificarilor efectuate, in interiorul autoturismului au fost identificate 240 de cutii cu articole pirotehnice si peste 100 de artificii, pentru care…

- La data de 26 octombrie 2022, in jurul orei 19,50, polițiștii Sectiei 5 Politie Rurala Blaj, in timp ce executau serviciul de patrulare, au depistat un barbat de 62 de ani, din comuna Cergau, in timp ce conducea o motocicleta, pe raza localitatii Cergau Mare, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…