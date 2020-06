Persoanele cu dizabilitați locomotorii, rezidente ale Caminului pentru Persoane Varstnice din Alba Iulia se vor putea deplasa de acum cu o mașina adaptata nevoilor lor. La inceputul acestei luni, Primaria municipiului Alba Iulia a achiziționat un autoturism Dacia Dokker, dotat special pentru transportul persoanelor in fotoliu rulant. Autospeciala este echipata cu rampa de acces din aluminiu cu suprafața antiderapanta, pliabila in interior cu blocare in doua poziții, vertical și orizontal, sistem de siguranța și confort Future Safe cu sprijin lombar și cervical, fixare fotoliu rulant in patru puncte…