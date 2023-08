Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul drogat conducea mașina de colecție a tatalui, deși autoturismul nu avea RCAIes la iveala noi detalii despre tragedia de sambata dimineata, din apropierea statiunii 2 Mai, cand un sofer drogat a intrat cu masina intr-un grup de opt tineri, omorandu-i pe loc pe doi dintre ei. Tanarul…

- A aparut filmarea cu Vlad Pascu, tanarul care a ucis doi tineri in 2 Mai, cand este testat pentru alcool, nu și pentru droguri.Tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai a fost oprit in trafic cu cateva ore inainte de eveniment. In autoturism au fost gasite droguri. Tanarul, care a fost…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, omorand doi dintre ei, era un adevarat impatimit al vitezei.Citește și: Tatal fetei ucise de șoferul drogat pe litoral rupe tacerea: Nu l-aș atinge nici macar cu o palma pe puștiul asta teribilist Vlad Pascu iși…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…

- Accidentul din Constanța a starnit multa revolta in randul oamenilor, dupa ce un tanar a omorat cu mașina doua persoane in stațiunea 2 Mai. Toata lumea se intreaba ce pedeapsa ar putea sa primeasca Vlad Pașcu și care sunt șansele sa ajunga in spatele gratiilor. Un fost șef al Poliției Romane a clarificat…

- Poliția a recuperat o mașina de lux in valoare de 170.000 de euro, care fusese vanduta ilegal. Autoturismul era in posesia unui barbat din județul Ialomița. In perioada 2020 - 2021, mai multe persoane au inmatriculat doua mașini de lux ale unei firme, fara acordul proprietarului.Politistii Direcției…

- Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale casei avariate, din Curtișoara. In imagini se vede cum mașina zboara peste gard și se oprește in ușa de la beciul casei.La cateva secunde de la bubuitura puternica, tanara de 15 ani iese din mașina fara ajutor, insa vizibil afectata. Locatarii…

- Un copil de 10 ani a fost lovit cu mașina de un șofer care efectua manevra de mers inapoi. Dupa impact, cel care se afla... The post Copil de 10 ani lovit cu mașina de un șofer fara permis care dadea cu spatele. Cel care conducea autoturismul a fugit la locul accidentului appeared first on Special Arad…