Lada a redevenit lider pe piața auto ruseasca, a urmare a sancțiunilor aplicate impotriva Rusiei, potrivit The Moscow Times. Cel mai mare producator auto din Rusia, AvtoVaz, a revenit luna trecuta pe primul loc in topul vanzarilor in capitala rusa, pentru prima data dupa mai bine de un deceniu, potrivit companiei de cercetare a pieței Autostat. Odata cu invazia rușilor asupra Ucrainei, constructorii auto occidentali și asiatici și-au suspendat operațiunile din Rusia, așa ca piața de automobile a scapat de unii dintre cei mai puternici concurenți. In acest context, producatorul național, Lada,…