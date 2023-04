Stiri pe aceeasi tema

- Date din apel 112: la Valenii de Munte, pe strada Cuza Voda- DJ102 B, a avut loc un autoaccident rutier Din primele date, un tanar in varsta de 19 ani in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 102 in Valenii de Munte la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de […]

- Duminica, 26 martie, in jurul orei 22:25, polițiștii oradeni au fost sesizați in urma unui apel primit prin S.N.U.A.U. 112 ca pe raza localitații Gepiș s-a produs un accident fara victime.

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut in apropiere de localitatea Feleacu. ”In accident a fost implicat un singur autoturism și nu au existat persoane incarcate. Un barbat de aproximativ 30 de ani a fost evaluat de echipajul…

- Un accident rutier a avut loc ieri, in jurul orei 16:30, pe DJ161 D, in localitatea Nireș. Din primele date s-a constatat ca un tanar in varsta de 19 ani, care circula cu autoturismul inspre municipiul Dej, intr-un viraj la stanga ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, parasind partea…

- Un șofer de 60 de ani din Darabani nu mai are voie sa foloseasca mașina personala. Cu ce l-au prins polițiștii Miercuri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Darabani au depistat pe drumul național D.N. 29 A, un autoturism condus de un barbat, de 60 de ani, din orașul Darabani. In urma verificarilor…

- Un șofer clujean „amorțit” de alcool a acroșat un autoturism pe Calea Someșeni in data de 26 februarie, ulterior parasind locul accidentului la volanul mașinii cu care a fost implicat in accident. Polițiștii l-au reținut pe acesta, iar in urma verificarilor s-a constatat ca acesta are dreptul de a conduce…

- Tripla tragedie pe sosea. O mama si fiica ei de 6 ani si-au pierdut viata, dupa ce un sofer de 21 de ani a pierdut controlul volanului, din cauza neadaptarii vitezei la conditiile de drum, si a intrat pe contrasens si a lovit masina condusa de femeia de 22 de ani, informeaza reporterul Observator Adrian…

- O mașina de poliție a fost implicata intr-un accident care a avut loc duminica noapte, in București. Totul a inceput dupa ce un barbat, in varsta de 31 de ani, a ignorat semnalele unui echipaj de poliție și și-a continuat drumul.