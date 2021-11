Stiri pe aceeasi tema

- Raport PwC Net Zero Economy Index Rata de reducere a emisiilor de carbon la nivel global a ajuns la 2,5% in 2020, in creștere ușoara comparativ cu nivelul din 2019, de 2,4%, pe fondul reducerii cererii de energie din primul an marcat de pandemie, arata cel mai recent raport PwC Net Zero Economy Index.…

- Competiția cu rivali precum Tesla Motors, dar și cu companiile chineze, a forțat Volkswagen sa grabeasca planurile de electrificare a gamei, dar și de începere a producției de mașini electrice la uzina principala din Wolfsburg. Grupul german ramasese în urma la capitolul mașini electrice,…

- Odata cu fenomenul de incalzire globala, avem tendința de a considera ca iernile sunt din ce in ce mai blande și ne adaptam acestui lucru și in materie de vestimentație. Puloverul, piesa centrala a iernilor geroase de altadata, a devenit cumva o piesa ascunsa in dulap, deși ar trebui sa ținem cont ca…

- In timp ce Romania a reușit ca atraga doar jumatate din fondurile europene aferente exercițiului financiar 2014-2020, sunt și unele primarii care se descurca pe cont propriu, accesand fonduri europene și devenind exemple de buna practica. Municipiul Hunedoara, spre exemplu, are in implementare…

- In data de 3 septembrie 1996, primul exemplar modern Skoda Octavia parasea liniile de asamblare ale uzinei din Mlada Boleslav. Din acel moment a inceput și povestea celui mai popular model din gama cehilor, ajuns la patru generații. Numele "Octavia" a fost folosit inițial pentru producția unui model…

- Administratia locala de la malul marii vrea sa transforme municipiul Constanta imitand diferite aspecte din orase mari ale lumii. Fie ca este vorba de Anglia sau Statele Unite, primaria cheltuie bani din bugetul public pentru a achizitiona cosuri de gunoi sau proiecte „ca in strainatate”.

- Cand Toyota, din Japonia, si Volkswagen, din Germania, liderii industriei auto mondiale, anunta ca sunt obligati sa taie productia inseamna ca ceva merge foarte rau. Insa problemele lor nu raman doar in sectorul de profil. De ei depind extinse ecosisteme de producatori de componente auto,…

- Afganistanul ar putea fi condus de un consiliu de guvernare, acum dupa ce talibanii au preluat conducerea, in timp ce liderul suprem al miscarii militante islamiste, Haibatullah Akhundzada, ar ramane probabil lider general, a declarat pentru Reuters un membru senior al gruparii, transmite Reuters.…