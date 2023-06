Mașină lovită de tren, o persoană a rămas încarcerată UPDATE Cum s-a produs accidentul Accident rutier in aceasta dupa-amiaza, intre un autoturism si un tren, la o trecere de nivel cu calea ferata fara bariere din Arad, la ieșirea spre Pecica. In urma impactului, o persoana din mașina a ramas incarcerata La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare și o ambulanța […] Articolul Mașina lovita de tren, o persoana a ramas incarcerata UPDATE Cum s-a produs accidentul a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

