Maşină lovită de tren în Vâlcea. Circulaţia trenurilor este blocată Traficul feroviar este blocat, sambata, in județul Valcea, dupa ce o mașina a fost lovita de un tren in localitatea Orlești. Potrivit ISU Valcea, nu exista victime, transmite Mediafax. ISU Valcea a anunțat ca accidentul a avut loc sambata in localitatea Orlești, unde un tren a lovit o mașina. Potrivit pompierilor, nu exista victime, dar traficul feroviar este blocat. ISU intervine cu un echipaj de descarcerare care incearca sa deblocheze autoturismul și sa elibereze astfel calea…

