- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca trenul R4046 Baia Mare Jibou a lovit un autoturism la intersectia caii ferate cu centura orasului Jibou, judetul Salaj, din cauza neacordarii de prioritate de catre soferul autoturismului.In urma impactului au rezultat patru…

- Accident cumplit . O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite. Un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina Un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina. Accidentul de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul…

- Accidentul s-a produs la Timisul de Sus. Un autoturism a intrat intr-o depasire regulamentara, dar s-a ciocnit de o alta masina care a iesit din coloana fara ca soferul sa se asigure. Trei persoane au ajuns la spital.

- Accidentul feroviar a avut loc vineri la ora 12.43 (13.43, ora Romaniei) in zona Magliano Alpi. Un tren care circula pe ruta Savona-Torino a lovit un macara cazuta pe calea ferata.Zece dintre cele cateva sute de persoane aflate la bordul trenului au fost ranite.Macaraua cazuta…

- Accidentul, produs pe fondul nepastrarii distantei de siguranta intre vehicule, s-a soldat cu ranirea usoara a doua persoane, potrivit Centrului Infotrafic. Traficul a fost oprit pe sensul Targoviste catre Voinesti, timp de aproape o ora, circulatia desfasurandu-se alternativ pe celalalt sens…

- Un grav accident feroviar a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Mihai Viteazu, judetul Constanta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta, dar si pompierii de la Descarcerare au fost solicitati sa intervina in ajutorul victimei. Potrivit anchetatorilor o masina a…

- Accidentul a avut loc pe DJ 711, intre Lunguletu și Poiana. O conducatoare auto, in varsta de 27 de ani, Post-ul DAMBOVIȚA: O tanara a cazut cu mașina intr-un parau. 4 persoane ranite apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…