- ISU Timiș a fost solicitat vineri seara, la ora 19:06, prin apel la 112, intervina la un accident intre un autoturism și un tren regio, la trecerea la nivel cu calea ferata intre localitațile Teremia Mare si Comlosu Mare. In tren erau 3 calatori și conductorul, in autoturism o singura persoana. In urma…

- Potrivit mediafax.ro, Un barbat a fost ranit, vineri seara, dupa ce masina pe care o conducea a fost lovita de un tren la o trecere la nivel cu calea ferata dintre localitatile Comlosu Mare si Teremia Mare din judetul Timis. Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, soferul in varsta de 66 de ani…

- La o trecere de nivel cu calea ferata situata intre localitațile Comloșu Mare și Teremia Mare, din județul Timiș, a avut loc un accident. Un barbat de 66 de ani nu s-a asigurat la trecerea de nivel cu calea ferata și a fost ... The post Mașina lovita in plin de un tren in județul Timiș. Ce s-a intamplat…

- Accident feroviar la o trecere de cale ferata, din Timiș. Un tren a lovit un autoturism la trecerea de cale ferata dintre Teremia Mare și Comloșu Mare, un loc cunoscut pentru incidentele asemanatoare ce au loc. Mașina a fost tarata peste 100 de metri. Autoturismul a fost rupt de impactul cu trenul.…

- Circulație dirijata, la aceasta ora, in municipiul Buzau, din cauza producerii unui accident rutier. Evenimentul rutier s-a produs la intersecția bulevardului Unirii cu strada Transilvaniei. Se pare ca o femeie a fost accidentata de un autoturism chiar in timp ce incerca sa traverseze strada. Victima…

- Pompierii clujeni au intervenit de urgența vineri seara, in jurul orei 19:10, pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism pe strada Sfantul Ion, din municipiul Cluj-Napoca. Ajunși la locul incendiului, pompierii au gasit un barbat in varsta de aproximativ 65 de ani, intins pe carosabil,…

- O femeie de 52 de ani, din comuna Bilteni, a fost acrosata de un autoturism, joi seara, in timp ce se afla pe o trecere pentru pietoni din Targu-Jiu. Mașina era condusa de o șoferița in varsta de 44 de ani, din municipiu. Victima a fost transportata la spital pentru investigatii de specialitate.…